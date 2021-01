LO MONACO, Viola non adatti a battagliare. Salvezza...

Pietro Lo Monaco, ds di grande esperienza è intervenuto al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb. Con lui chiacchierata sul campionato ma anche sul mercato: "Papu Gomez? Può giocare dappertutto. E' un facitore di gioco, sta bene ovunque. Juve, Inter, Milan. In fase offensiva determina, come finalizzazione e chiusura dell'azione. L'Atalanta ha fissato il prezzo in 10 milioni ma se riesci a metter dentro qualche giocatore è comunque una buona operazione. 2-3 anni li fa ancora a livello importante. Come vedo la lotta salvezza? I pronostici davano per spacciate Crotone, Spezia e Benevento e invece... Si complica per quelle squadre che si sono trovate a sorpresa in questa zona, Torino, Fiorentina, Bologna, Cagliari. Bisogna stare all'erta. La Fiorentina ad esempio ha giocatori di spessore ma se si trova là sotto i problemi sono di natura più complessa e non da addebitare solo alla questione tecnica. Ho visto la gara di ieri e quando vedo che su un cross da sinistra un giocatore di un metro e settanta prende palla di testa ad un difensore che gli da' 15 cm di differenza mi preoccupa, così come nell'azione del gol annullato a Immobile o sul gol del 2-0 con i difensori viola che fanno le belle statuine, bisogna preoccuparsi. Fa difetto qualcosa a livello caratteriale o di attenzione. Peccato perché l'organico è buono e non dovrebbe lottare per la salvezza. Mi pare una squadra non adusa a battagliare".