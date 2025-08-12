Lo Monaco: "Tutto rotto ma vivo, grazie per le parole di incoraggiamento"

Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, vittima nei giorni scorsi di un bruttissimo incidente stradale nel palermitano e finito in ospedale in gravi condizioni, rassicura tutti, aggiorna sulle proprie condizioni via Facebook e ringrazia per i messaggi di incoraggiamento ricevuti: "Uscito dalla prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto".