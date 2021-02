LO MONACO, Non rinnoverei il contratto a Ribery

Nel corso della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com Pietro Lo Monaco si è anche espresso su Fiorentina-Spezia e Kokorin:"Le sue qualità tecniche in passato le ha fatte vedere. A gennaio però si chiama mercato di riparazione e significa che se ho delle difficoltà prendo giocatori già pronti e che possano risolvere il problema. Se devo prendere un giocatore che prima di star bene ha bisogno di mesi, allora ho fatto un buco nell'acqua".

A Ribery prolungherebbe il contratto per la prossima stagione o lo lascerebbe andare? "Non lo rinnoverei. E' un calciatore avviato alla chiusura della carriera anche se ha guizzi importanti. Ha fatto tante grandi cose ma si arriva ad un momento tale in cui il calciatore ha la necessità di passare la mano".

La lotta salvezza come la vede? "Il Parma lo vedo in una situazione compromessa. Spezia e Benevento stanno andando forte e dunque potrà andar giù qualche squadra che non pensavamo. Torino e Cagliari rischiano ma non possono star serene neanche Fiorentina, Bologna, Udinese. Occorre tenere le antenne dritte anche perchè queste squadre non sono abituate a combattere per questo traguardo".