LIROLA, Finisce nel mirino dei tifosi: "Una catastrofe"

Proprio i social che in estate erano stati invasi da commenti di tifosi dell'Olympique Marsiglia per chiedere alla Fiorentina di "liberare" Pol Lirola e farlo tornare in Francia, ora si ritorcono contro l'esterno spagnolo. L'ex Sassuolo è infatti finito nel mirino di molti tifosi che sui social lo definiscono come "una catastrofe", "l'ombra di un giocatore", "un flop". Il tutto a causa di una stagione non proprio esaltante fin qui, culminata con l'eliminazione dal girone di Europa League ieri sera dopo la quale Lirola e un'altra vecchia conoscenza della Fiorentina come Gerson sono finiti nel mirino dei tifosi.

Lirola c'est une catastrophe on aurait du le laisser à la Fiorentina. — Joueur YouTube (@_TacleALaGorge_) November 25, 2021

Je me demande comment on a pu jouer en 4/4/2 avec gueye et peres côté gauche?Sampaoli a merder mais il faudra parler du match catastrophique de Kamara de Saliba de Gerson de Caleta Car. Lirola est l'ombre du joueur qu'il a été l'an dernier j'espère une grosse remise en question — Petro (@Petrognani13du5) November 26, 2021