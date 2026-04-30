Lipsia pronto a fare sul serio per Dragusin: sul piatto 20 milioni per il Tottenham
Il nome di Radu Dragușn, ex difensore del Genoa attualmente in forza al Tottenham ed accostato anche alla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio, torna a far discutere per le prospettive sempre più concrete di una cessione in vista dell'estate. Anche nel caso in cui infatti gli Spurs, in piena lotta per non retrocedere, si salvassero, la società inglese è intenzionata a intervenire in maniera profonda sulla rosa, e tra i possibili partenti figura proprio Dragușin.
Oltre alla Fiorentina il giocatore rumeno era stato cercato in passato anche dalla Roma e soprattutto dal Lipsia che, stando a quanto riportato da Fanatik, sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per assicurarsi il difensore nella prossima sessione di calciomercato. Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso a un trasferimento in Bundesliga, aumentando le possibilità che l’operazione possa andare in porto.
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