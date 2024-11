LIONE, Quante occasioni. Ecco le possibili cessioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lione deve vendere i suoi migliori giocatori o sarà Ligue 2, come stabilito dalla Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG), responsabile della revisione dei conti delle società di calcio professionistiche in Francia. Il forte indebitamento del club ammonta a 505.1 milioni di euro e la società transalpina deve trovare il modo di rientrare in qualche modo. Ma quali sono i giocatori più di valore? E quali quelli che pesano più a bilancio?

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, i calciatori dalla quotazione più alta sono il trequartista Rayan Cherki, che a settembre ha rinnovato fino al 2026, e Georges Mikautadze, arrivato in estate dal Metz. Entrambi hanno una quotazione di 20 milioni. Seguono il prodotto del vivaio, Maxence Caqueret e l'ala Ernest Nuamah che valgono 18 milioni, mentre a 15 c'è un trio composto dall'ala sinistra Said Benrahma, dal centrale di difesa Moussa Niakhaté, dall'ala sinistra Malick Fofana e dalla punta centrale Gift Orban. Tutti giocatori Under 30, in molti casi anche Under 25 e pertanto che possono portare una discreta somma nelle casse del club.

A bilancio, i giocatori più pesanti per ingaggio (fonte Capology) sono Alexandre Lacazette e Nemanja Matic che per il Lione costano 6 milioni a testa (lordi), segue Nicolas Tagliafico a 5.5 (bonus compresi), Said Benrahma a 5, Corentin Tolisso a 4.8, Anthony Lopes a 4.2 e Ryan Cherki a 4. Oltre a questi, ci sono anche due nomi accostati in passato alla Fiorentina: il portiere brasiliano Lucas Perri e il centrocampista del Venezia Tanner Tessmann.