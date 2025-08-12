Lindelof a un passo da trovare squadra: trattativa in fase avanzata col Bayer Leverkusen

Victor Lindelof è stato a lungo accostato alla Fiorentina come potenziale rinforzo a parametro zero per la difesa viola ma il suo destino potrebbe essere in Germania. Secondo Sky Sports Germany infatti, il giocatore sarebbe in trattativa con il Bayer Leverkusen, club con cui potrebbe firmare nei prossimi giorni. 