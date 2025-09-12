Lega Serie A, Davide Nicola premiato come 'coach del mese' di agosto

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all'allenatore della Cremonese Davide Nicola. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Cremonese-Parma, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 15.00 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona. "Una partenza in campionato a punteggio pieno, un calcio sfrontato e convincente e la voglia di stupire ancora, sono gli ingredienti dell'inizio di stagione della Cremonese di Davide Nicola - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Il tecnico dei grigiorossi ha saputo imprimere da subito il suo carattere, presentando una squadra coraggiosa che sia a San Siro che in casa ha giocato a viso aperto, con grinta e determinazione.

Alla sua undicesima stagione in Serie A Nicola si conferma un tecnico estremamente preparato, ben oltre l'etichetta di 'specialista delle salvezze' meritata grazie alle tante imprese sportive delle passate stagioni". (ANSA).