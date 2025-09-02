Lega Serie A cambia ancora il suo nome: torna la denominazione Lega Calcio

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo". Lo ha annunciato il presidente della Lega Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea dei club riunitasi a Milano. (ANSA).