LEGA A, Oggi nuova assemblea: ecco l'argomento

Nuova assemblea per i club del nostro campionato che si riuniranno nuovamente, a poco meno di una settimana dal Consiglio Federale, per cercare l'intesa riguardo alle licenze nazionali, dopo che la FIGC ha anticipato l'inserimento dell'indice di liquidità come criterio di ammissione ai campionati. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo confronto in Lega Serie A con l'obiettivo di continuare in sintonia con la FIGC, introducendo questa novità gradualmente, senza penalizzare troppo società già in difficoltà economicamente.