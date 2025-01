LECCE, In arrivo Karlsson dal Bologna in prestito secco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pantaleo Corvino sta per mettere a segno il suo primo colpo di mercato invernale per il suo Lecce. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i salentini sarebbero vicini a chiudere per Jesper Karlsson, che arriverà dal Bologna in prestito secco. L'esterno d'attacco danese era stato a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina quando era ancora all'AZ Alkmaar ma alla fine scelse i rossoblu. Nel capoluogo emiliano, tuttavia, non è mai riuscito a trovare spazio visto che in un anno e mezzo ha accumulato appena 15 presenze e una sola rete.