Lecce-Fiorentina, per La Gazzetta dello Sport Parisi e Fagioli giocheranno alti

Domani per la delicatissima sfida contro il Lecce la Fiorentina è in emergenza totale. Raffaele Palladino eve fare la conta degli 11 da mandare in campo. Perché Folorunsho che ha preso due botte al ginocchio di fila ha dolore, Richardson è squalificato, Kean, Colpan e Gudmundsson sono out, forse Adli potrebbe andare in panchina. È molto probabile che Parisi giochi ancora dall'inizio, come Fagioli che potrebbe agire in posizione più avanzata. Resta il ballottaggio al centro della difesa tra Pongracic e Comuzzo.