Leao: "Allegri ci aveva chiesto di non lasciare spazio alla Fiorentina e a Moise"

vedi letture

Luka Modric e Rafael Leao si sono presentati ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina arrivata a San Siro per 2-1. Queste le parole del portoghese: "Sapevamo che era una partita difficile da affrontare, la Fiorentina ha grandi giocatori anche se non passa un bel momento. Il mister aveva insistito in settimana sul non lasciare spazio agli avversari e a Moise che è un grande attaccante. È stata una partita strana ma alla fine abbiamo ottenuto una vittoria di squadra. Modric mi ha detto da subito che voleva darmi una mano. Giocare con questi giocatori mi aiuta a crescere perché mi darà tanti assist. Una dedica? Ho passato quasi un mese e mezzo infortunato, quindi ringrazio i miei compagni".

Gli fa eco il centrocampista croato, che parla di Leao: "Non vedevo l'ora di giocare con lui, è uno dei migliori giocatori al mondo. Sta tornando in forma e questo è il Rafa che vogliamo. Può migliorare ancora e questa è la cosa migliore, spero che lo faccia e sarà importante per noi, dipende solo da lui. Stanotte è stata la sua notte. Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita, stiamo crescendo ma la strada è ancora lunga anche se abbiamo mostrato carattere. Questo è il cammino giusto".