Le formazioni di Juventus-Milan. Vlahovic in panchina, gioca David
Allo Stadium torna per la prima volta in assoluto da ex e da avversario Max Allegri, per una classica del calcio italiano: Juventus-Milan. Fischio d’inizio alle ore 20:45, arbitra il signor Guida. Tutto come da previsioni nelle scelte di formazione dei due allenatori, queste le scelte ufficiali:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. Allenatore: Igor Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu. Allenatore: Massimiliano Allegri.
