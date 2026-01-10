Alle 20.45 Atalanta-Torino: ecco le formazioni ufficiali del match
Alle 20.45 la 20esima giornata di serie A prosegue con la sfida di Bergamo tra Atalanta e Torino. La squadra di Palladino vuole dare continuità alle due vittorie e, attualmente settima a -6 del Como, proseguire la sua scalata alla zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali dell'ultimo incontro di questo sabato:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Tamèze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Zapata. Allenatore: Baroni
