Un rigore revocato sblocca Soule e la Roma: 2-0 sul Sassuolo
La Roma batte il Sassuolo 2-0, risultato maturato nella ripresa dopo che ai giallorossi era stato concesso e poi annuklato al Var un rigore. Dopo lo o-0 del primo tempo infatti la Roma ha l'occasione di sbloccare dal dischetto per un rigore di Muric su Soulè. L'arbitro Matteo Marcenaro infatti lo assegna ma poi richiamato dal Var cambia la sua decisione per un fuorigioco del giallorosso.
Ma poco dopo lo stesso Soule in tre minuti cambia la partita: prima fa l'assist per la testa di Kone (76') poi segna il 2-0 su assist di El Shaarawy. Nel recupero la Roma ha anche avuto l'occasione di aumentare il bottino con i tiri pericolosi di Pisilli e Kone e il gol annullato per fuorigioco a El Shaarawy.
