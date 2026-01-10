Apre De Ketelaere e chiude Pasalic: 2-0 dell'Atalanta sul Torino
L'Atalanta vince sul Torino per 2-0 e sale a 31 a -3 dal Como sesto che però deve recuperare una gara. A sbloccare la gara un gol di De Ketelaere al 13' che di testa sullo sviluppo di un angolo incorna il pallone in rete. Il giocatore non segnava da 118 giorni. Dopo un buon primo tempo della Dea, Zappacosta ha anche la possibilità del raddoppio ad inizio ripresa ma colpisce il palo. I granata prendono coraggio ed hanno qualche buona occasione con Maripan, Simeone e nel finale con Vlasic ma l'Atalanta non solo si salva ma al 95' raddoppia con Pasalic.
