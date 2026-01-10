Coppa d'Africa, Nigeria ed Egitto sono le ultime due semifinaliste

Saranno Nigeria-Marocco e Senegal-Egitto le due semifinali della Coppa d'Africa. Nei quarti di finale del pomeriggio infatti la Nigeria ha battuto l'Algeria 2-0 e mercoledì in semifnale sfiderà dunque il Marocco. Protagonista del match Victor Osimhen, autore del gol dell'1-0 e dell'assist per il raddoppio di Akor Adams. In serata l'Egitto ha battuto la Costa d'Avorio campione in carica per 3-2.

Marmoush e Rabia che portavano avanti l'Egitto nel primo tempo chiuso però da un autogol Fatouh che riapriva la gara. Nella ripresa Salah portava a tre le marcature e a niente serviva il 3-2 di Doue se non a fissare il risultato finale. L'Egitto che è il paese che ha vinto più titoli continentali affronterà il Senegal vincitore invece una sola volta nel 2021.