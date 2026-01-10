Serie A, risultati, classifica e programma: domani alle 15 Fiorentina-Milan

vedi letture

Con la vittoria dell'Atalanta sul Torino si chiude il sabato della ventesima giornata di serie A che andrà però avanti fino a lunedì. Domani scontro salvezza tra Lecce e Parma a pranzo mentre alle 15 toccherà alla Fiorentina che ospita il Milan, interessante big match in notturna tra Inter e Napoli. Lunedì Juventus-cremonese chiude la 20esima giornata in notturna mentre nel pomeriggio altro scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. La Fiorentina deve muovere la classifica anche perché oggi è stata comunque raggiunta dal Pisa che ha guadagnato un punto ad Udine.

Como-Bologna 1-1

Udinese-Pisa 2-2

Roma-Sassuolo 2-0

Atalanta-Torino 2-0

Domani

Lecce-Parma ore 12:30 DAZN

Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

Verona-Lazio ore 18 DAZN/SKY

Inter-Napoli ore 20:45 DAZN

Lunedì

Genoa-Cagliari ore 18:30 DAZN

Juventus-Cremonese ore 20:45 DAZN/SKY

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Roma 39 (20)

Napoli 38 (18)

Juventus 36 (19)

Como 34 (19)

Atalanta 31 (20)

Bologna 27 (19)

Udinese 26 (20)

Lazio 25 (19)

Sassuolo 23 (20)

Torino 23 (20)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 16 (19)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 13 (20)