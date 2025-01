LAZIO, Titolari in campo col R.Sociedad: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 21:00 Lazio in campo all'Olimpico per affrontare la Real Sociedad nella penultima giornata della fase a girone unico di Europa League. Una partita che sarà certamente seguita da vicino anche dalla Fiorentina, visto l'imminente trasferta proprio a Roma contro i biancocelesti in programma domenica sera. Baroni però non sembra pensare ai viola, mettendo in campo la formazione pressoché titolare. Queste le scelte:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Zubimendi, Mendez; Oyarzabal, Sucic, Becker. Allenatore: Imanol Alguacil.