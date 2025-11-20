Lazio, Rovella si è operato alla zona inguinale: il comunicato

Nicolò Rovella si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di dolore alla zona inguinale del quale soffre da ormai diverse settimane. Di seguito il comunicato con cui la Lazio ha reso noto che l'operazione è perfettamente riuscita: "Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative.

L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile". 