LAZIO, Rottura totale con Tudor: si va verso l'addio

La notizia è in circolo già da giorni, adesso arrivano anche pesanti conferme. Tra Lazio e Igor Tudor il divorzio sembra imminente e lo conferma anche un nuovo aggiornamento di Tuttomercatoweb. Le parole di Kamada, un mercato in uscita che il club ha stoppato e in generale troppe idee che non collimano. Tudor lascerà la Lazio dopo pochi mesi: le parti sono al lavoro in queste ore per trovare un accordo che consenta all'allenatore croato di trovare un altro impiego e alla società di aver un budget sufficiente per investire sul terzo allenatore del 2024, dopo Sarri e appunto Tudor.

Tmw afferma che si potrebbe arrivare alle dimissioni di Tudor, il quale potrebbe rinunciare all’anno di contratto. Al contrario di quanto fatto con Sarri la Lazio non sarebbe disposta a riconoscere una buonuscita.