LAZIO, Quindicesimo rigore in campionato: record

La Lazio, con il rigore dubbio ottenuto su Caceido (dal replay in realtà è evidente che Dragowski non lo ha toccato ed infatti si lamenta molto con l'arbitro proprio a spiegargli anche con i gesti di non aver toccato l'avversario), sta viaggiando verso un record che dura da 70 anni. Nelle 28 giornate disputate infatti sono già 15 i rigori a favore, come nessun'altra squadra. Tra l'altro il record lo detiene il Milan degli anni 50' (stagione 50/51 appunto) che ne ebbe 18 a favore. Nella stagione 2012/13 lo stesso Milan dell'allora Balotelli, che guadagnò la Champions a discapito della Fiorentina di Montella, ne ebbe 11 a favore; fu quella la stagione del tormentone "rigore per il Milan" ma ora lo slogan dovrà essere aggiornato.