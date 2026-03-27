Fagioli: "Non mi aspettavo l'esclusione dai convocati. Kean? Sta tornando"

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Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, dopo la sua esclusione dalla lista dei convocati del CT Gennaro Gattuso per la doppia sfida playoff valevole per le qualificazioni ai Mondiali, ha commentato così a Sky Sport: “Onestamente non me lo aspettavo, ma credo che chi è stato convocato lo abbia meritato. Se al loro posto ci fossi stato io, le polemiche sarebbero state le stesse. Ora non resta che sostenere la squadra per la finale in Bosnia.” Il centrocampista viola ha poi aggiunto il suo parere sulla stagione del suo compagno di squadra, Moise Kean: “Ha fatto più fatica quest’anno ma perché in Italia, quando vieni da una stagione come quella che ha fatto lui l’anno scorso, ti studiano molto di più.

Per lui era sicuramente più difficile, poi gli sono anche capitati degli infortuni e non era al meglio. Però piano piano ci darà una mano per toglierci da questa situazione. È un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale”.