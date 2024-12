LAZIO-INTER, Non c'è storia all'Olimpico: finisce 0-6

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'Inter versione rullo compressore rifila sei reti alla Lazio e viene via dalla Capitale con tre punti in tasca. La squadra di Inzaghi timbra il cartellino con Calhanoglu su rigore, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram, fissando sulo 0-6 il punteggio finale che permette ai nerazzurri di salire a 34 punti, restando in scia di Atalanta (prima) e Napoli (secondo), con la gara in meno da recuperare, quella con la Fiorentina. I biancocelesti di Baroni invece restano a quota 31.