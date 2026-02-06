Lazio, Fabiani: "Un infortunio ha fermato l'operazione Diogo Leite, vedremo per il futuro"
FirenzeViola.it
Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, a margine delle conferenze stampa di presentazione di Maldini, Motta e Przyborek, ha chiarito quanto successo con Diogo Leite, difensore che nelle ultime ore di calciomercato sembrava vicinissimo all'arrivo in biancoceleste e che è stato accostato spesso anche alla Fiorentina: "Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane ma c'è un accordo di massima col suo agente. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio".
