Kean pronto dal primo minuto, Tuttosport: "La caviglia è guarita"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport si occupa delle condizioni fisiche di Moise Kean. Secondo il quotidiano, al centro dell’attacco viola, domani, tornerà proprio il classe 2000, per aiutare la squadra e per cercare la forma migliore anche in chiave Nazionale. La caviglia è tornata a posto dopo le tre gare di riposo ed ora il centravanti è pronto a riprendersi il suo posto. Il gol (dei 5 in campionato) manca dalla gara contro la Cremonese