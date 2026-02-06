Damiani: "Spero che gli acquisti aiuteranno i viola. Non è facile"
Così l’operatore di mercato, Oscar Damiani, a TuttoMercatoWeb.com a proposito dei tentativi della Fiorentina di rinforzarsi nel calciomercato di gennaio: “Speriamo che il mercato serva. Mi auguro che la Fiorentina abbia fatto il mercato giusto per arrivare alla salvezza. Ma non è facile".
Che mercato è stato quello di gennaio?
"Qualcosa è stato fatto, migliorare le squadre a gennaio è difficile. Servono investimenti importanti, calciatori che possono dare un contributo. Ma non sono mai interventi decisivi".
Chi si è mosso meglio?
"Faccio fatica a dirlo. Davvero. Non vedo grandi miglioramenti nel mercato invernale. A gennaio non cambi la fisionomia delle squadre".
