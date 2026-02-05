Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali del quarto di finale di Coppa Italia

vedi letture

Atalanta e Juventus stanno per scendere in campo per il secondo quarto di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà la vincente di Bologna-Lazio. La squadra di casa arriva da due partite senza vittoria, contro Como e Union Saint Gilloise, ed è a caccia di un risultato positivo. I bianconeri, invece, stanno attraversando il miglior momento della stagione con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori sui titolari che scenderanno in campo:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie Cambiaso; David. Allenatore: Spalletti.