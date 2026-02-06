Tottenham, l'ex obiettivo viola Dragusin confermato in lista Champions
FirenzeViola.it
Radu Dragusin, difensore rumeno accostato alla Fiorentina nel corso della sessione invernale, è stato confermato dal club Tottenham nella lista dei convocabili per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Gli Spurs hanno ufficializzato nelle ultime ore le modifiche alla Lista A, chiarendo le scelte effettuate in vista della fase decisiva della competizione europea.
Oltre alla conferma di Dragusin, è stato inserito anche Mathys Tel, insieme al nuovo acquisto Conor Gallagher. Restano invece esclusi Ben Davies e Rodrigo Bentancur, entrambi indisponibili a causa di problemi fisici e quindi non eleggibili per questa edizione del torneo.
Pubblicità
News
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
2 Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Copertina
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com