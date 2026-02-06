Tottenham, l'ex obiettivo viola Dragusin confermato in lista Champions

vedi letture

Radu Dragusin, difensore rumeno accostato alla Fiorentina nel corso della sessione invernale, è stato confermato dal club Tottenham nella lista dei convocabili per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Gli Spurs hanno ufficializzato nelle ultime ore le modifiche alla Lista A, chiarendo le scelte effettuate in vista della fase decisiva della competizione europea.

Oltre alla conferma di Dragusin, è stato inserito anche Mathys Tel, insieme al nuovo acquisto Conor Gallagher. Restano invece esclusi Ben Davies e Rodrigo Bentancur, entrambi indisponibili a causa di problemi fisici e quindi non eleggibili per questa edizione del torneo.