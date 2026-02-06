Franchi, prevendita lenta. CorSport: "Venduti 18 mila biglietti"

Franchi, prevendita lenta. CorSport: "Venduti 18 mila biglietti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:47Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sull’affluenza di pubblico prevista per la gara di campionato contro il Torino. Secondo il quotidiano, dei 22 mila biglietti messi in vendita per la sfida dell'Artemio Franchi ne sono stati acquistati 18 mila. La prevendita - si legge - non sembra preannunciare il pienone nonostante lo stadio di fatto dimezzato a causa dei lavori di ristrutturazione. Ricordiamo che il fischio d’inizio della partita è in programma alle 20:45.