Kouame-Aris Salonicco, presenti dei bonus legati al rendimento

Il passaggio di Christian Kouame all'Aris Salonicco è sempre più vicino. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'operazione a titolo definitivo dovrebbe essere integrata da una serie di bonus legati al rendimento dell'attaccante che potrebbero andare a rimpinguare le casse della Fiorentina. Entro breve è prevista la fumata bianca, anche perché stasera chiuderà il calciomercato greco. Kouame è pronto a vestire una nuova maglia.
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
