Calciomercato Kouame-Aris Salonicco, presenti dei bonus legati al rendimento

vedi letture

Il passaggio di Christian Kouame all'Aris Salonicco è sempre più vicino. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'operazione a titolo definitivo dovrebbe essere integrata da una serie di bonus legati al rendimento dell'attaccante che potrebbero andare a rimpinguare le casse della Fiorentina. Entro breve è prevista la fumata bianca, anche perché stasera chiuderà il calciomercato greco. Kouame è pronto a vestire una nuova maglia.