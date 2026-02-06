Ag. Brescianini: "Il passaggio alla Fiorentina non è stato facile"

Il procuratore Giuseppe Riso si è così espresso a Tuttosport sulle trattative che hanno riguardato la Fiorentina. A partire da Marco Brescianini: "Non è stato semplice spostarlo; perché l'Atalanta non voleva privarsene. Marco fa parte di quella categoria di giocatori solidi e che sanno fare tutto. Sarà un valore aggiunto per la Fiorentina nel girone di ritorno. Baldanzi? È stato decisivo l’effetto De Rossi.

La presenza di Daniele in panchina è stata decisiva: il mister l’ha chiamato e convinto a scegliere il Genoa. Gasp non voleva fare a meno di Tommaso, che però aveva bisogno di giocare di più. Così la soluzione rossoblù ci è sembrata quella ideale. Zappa? Il suo trasferimento al Napoli è salatato proprio all'ultimo: gli azzurri lo volevano, ma stiamo parlando del capitano della squadra con più di 200 presenze nel Cagliari. Ergo, non poteva andare via in prestito secco e così non se ne è fatto nulla".