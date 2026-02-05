L'Atalanta è in semifinale di Coppa Italia: travolta la Juventus 3-0

L’Atalanta conquista la semifinale di Coppa Italia con una prestazione netta e convincente: a Bergamo la Juventus viene battuta 3-0 e abbandona la competizione. I nerazzurri di Raffaele Palladino partono forte e sfruttano gli errori ospiti: nel primo tempo un fallo di Bremer porta al rigore trasformato da Scamacca per l’1-0. La Juventus, pur predominando in alcune fasi e creando occasioni non sfruttate, paga la poca concretezza e alcune disattenzioni difensive.

Nella ripresa la Dea chiude i conti: prima Sulemana firma il raddoppio, poi Pašalić cala il tris con un bel diagonale, suggellando la vittoria. Una Juventus poco incisiva e “sciupona”, incapace di alleggerire la pressione e finalizzare, viene così eliminata senza appello. Ora l’Atalanta attende la vincente del quarto tra Lazio e Bologna per conoscere la sua avversaria in semifinale.