Paratici, l'analisi della conferenza per TMW: "Un ds migliore e coraggioso"

Anche TMW, attraverso un editoriale a firma Simone Bernabei, analizza quella che è stata la conferenza stampa odierna del nuovo ds della Fiorentina Fabio Paratici. Ecco alcune parti dell'analisi proposta dal noto portale di calciomercato: "Concetti e calcio. Tantissimi gli spunti emersi dell'attesissima conferenza stampa di Fabio Paratici nella sua presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Un'ora scarsa di intervento pubblico in cui sono emersi motivazione e voglia di tornare protagonista all'interno dei confini della Serie A, dopo gli anni nel nord di Londra.

Un altro calcio, con altri budget. Una scelta arrivata quando la Fiorentina era piombata sul fondo della classifica e quei 6 punti sembravano quasi un punto di non ritorno a cui però Paratici non ha voluto far caso. Da qui quel monito: "C'è differenza tra fare una cosa al 100% e volere una cosa al 100%, quasi con disperazione". Questo secondo lui dovrà fare la Fiorentina da qui a fine anno.