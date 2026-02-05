Fiorentina al lavoro al Viola Park sotto gli occhi della coppia Paratici-Goretti
Al "Rocco B. Commisso" Viola Park la Fiorentina è tornata ad allenarsi sotto gli occhi del neo ds Fabio paratici e il suo braccio destro Roberto Goretti. Tutti i giocatori presenti tranne Daniele Rugani che prosegue un percorso individuale di recupero, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori da dicembre.
Il manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo dsdi Pietro Lazzerini
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
