Fiorentina al lavoro al Viola Park sotto gli occhi della coppia Paratici-Goretti

Al "Rocco B. Commisso" Viola Park la Fiorentina è tornata ad allenarsi sotto gli occhi del neo ds Fabio paratici e il suo braccio destro Roberto Goretti. Tutti i giocatori presenti tranne Daniele Rugani che prosegue un percorso individuale di recupero, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori da dicembre.