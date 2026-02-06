Calciomercato Kouame, ingaggio abbassato. Stamani partenza verso la Grecia

Un piccolo dettaglio nella trattativa che porterà Christian Kouame all'Aris Salonicco. Il giocatore ha accettato di percepire uno stipendio leggermente ritoccato al ribasso. La Fiorentina risparmierà circa 3,6 milioni di euro al lordo. Già in mattinata è prevista la partenza dell'attaccante ivoriano alla volta della Grecia, dove tra poche ore inizierà la sua nuova avventura con gialloneri dopo sei anni trascorsi a Firenze.