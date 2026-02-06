Calciomercato Corsa contro il tempo per Kouame: accordo per il passaggio all'Aris Salonicco

La Fiorentina sta per chiudere il trasferimento di Christian Kouame all'Aris Salonicco. L’operazione a titolo definitivo è ben definita, tanto che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c’è già l'accordo tra le parti in causa. E non potrebbe essere altrimenti considerando che stasera chiuderà la sessione di calciomercato greca, quindi l’affare dovrà essere completato in giornata. Sta di fatto che Kouame si appresta a lasciare la maglia viola a meno di clamorosi ribaltoni.

Prima il Cagliari e poi il Verona.

Il che non è scontato visto quanto accaduto lunedì con l’Hellas Verona. Il classe ’97 era in procinto di passare ai gialloblù quando, per via della documentazione non valida, la trattativa è saltata. Nel pomeriggio c’era il Cagliari in pressing, salvo tirarsi indietro a poche ore dalla chiusura del mercato. La sensazione è che sia la volta buona per trovare una sistemazione a Kouame, che è il primo a volersi ritagliare più spazio dopo stagioni tribolate anche a causa degli infortuni.

L'ingaggio costoso e le tempistiche.

Oltretutto il giocatore si porta dietro un contratto oneroso: 1,7 milioni di euro fino al giugno del 2027. Una spesa che la Fiorentina non può più permettersi per un elemento ai margini del progetto tecnico. Quindi nelle prossime ore si accaserà a Salonicco per iniziare una nuova esperienza. Nonostante le tempistiche, l'affare è a un passo dall'andare in porto. Dopo sei anni di maglia viola, per Kouame è pronta l'avventura in Super League greca.