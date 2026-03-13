Lazio, Fabiani: "Crediamo nel progetto Sarri, vogliamo finire percorso con lui"

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(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione. E abbiamo addirittura tolto quell'opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri. Questo nuovo percorso l'abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui". Sono queste le parole con cui Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a Sky Sport ribadisce la fiducia del club nell'operato del tecnico Maurizio Sarri. "I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto.

Prendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo", conclude. (ANSA).