LAUDISA, Affare Gagliardini non è legato a Chiesa

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha fatto il punto sulle trattative viola: "L'affare Gagliardini non è legato di certo a Chiesa. Muriel? Ho rivisto il Muriel di Lecce. Traorè? Ottimo investimento da parte dei viola, Corvino questi affari li fiuta molto bene. Ad ora non credo che la viola faccia qualche colpo a centrocampo dato che una bella cifra l'ha già spesa per Traorè. Pjaca? Bisogna capire se la destinazione Genoa è gradita o meno al giocatore".