Social Lamptey saluta il Brighton: "Che viaggio è stato, porterò con me sempre i ricordi"

vedi letture

La Fiorentina ha ufficializzato pochi minuti fa Tariq Lamptey. Questo il messaggio social con cui su Instagram, l'esterno destro ha voluto ringraziare il Brighton. Di seguito il testo in descrizione: "Da dove comincio, che viaggio è stato Brighton. Speravo di poterti salutare di persona ma spero di riuscire presto a salutarti come si deve.

Grazie al club per avermi dato l'opportunità di mostrare il mio talento. I ricordi, i traguardi e il supporto di voi fan sono stati incredibili! Sono venuto qui per svilupparmi e crescere dentro e fuori dal campo, non solo l'ho fatto, ma me ne vado con ricordi caldi condividendo lo spogliatoio con alcuni grandi compagni di squadra, tutti i membri dello staff dietro le quinte del club e la città nel suo complesso. Grazie a tutti".