Lamptey saluta il Brighton: "Che viaggio è stato, porterò con me sempre i ricordi"
La Fiorentina ha ufficializzato pochi minuti fa Tariq Lamptey. Questo il messaggio social con cui su Instagram, l'esterno destro ha voluto ringraziare il Brighton. Di seguito il testo in descrizione: "Da dove comincio, che viaggio è stato Brighton. Speravo di poterti salutare di persona ma spero di riuscire presto a salutarti come si deve.
Grazie al club per avermi dato l'opportunità di mostrare il mio talento. I ricordi, i traguardi e il supporto di voi fan sono stati incredibili! Sono venuto qui per svilupparmi e crescere dentro e fuori dal campo, non solo l'ho fatto, ma me ne vado con ricordi caldi condividendo lo spogliatoio con alcuni grandi compagni di squadra, tutti i membri dello staff dietro le quinte del club e la città nel suo complesso. Grazie a tutti".
