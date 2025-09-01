Lamptey, il "razzo" scuola Chelsea: la carriera del nuovo esterno viola

Questa mattina Tariq Lamptey è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina (QUI il comunicato). L'ormai ex Brighton è passato dai Seagulls ai viola a titolo definitivo per 6 milioni di Euro più bonus. Il club viola sul proprio sito ufficiale ha voluto raccontare la storia dell'esterno destro angolo-ghanese scuola Chelsea con alcune curiosità:

"Nato il 30 settembre 2000 a Londra ed appena an otto anni entra nel settore giovanile del Chelsea Academy dove rimane fino al 2019. Compie il suo esordio in Premier League con i blues grazie a Lampard proprio nello stesso anno a dicembre, contro l’Arsenal. A gennaio 2020 si trasferisce al Brighton compiendo oltre 95 presenze condite anche da 3 reti. Lamptey, da prima, ha giocato nelle nazionali U18, U19, U20 e U21 dell’Inghilterra. Più tardi poi ha scelto di rappresentare la nazionale ghanese a livello senior, esordendo nel 2022. Ad oggi ha collezionato 11 presenze con la nazionale maggiore. È un terzino destro adattabile anche a tutta fascia per la sua grande capacità di corsa. Eccellente nell’uno contro uno, grazie a un baricentro basso e grande reattività.

Viene soprannominato “Rocket” (razzo) per la sua grande velocità di corsa; non a caso, in Premier League ha registrato velocità massime vicine ai 36 km/h, tra i top del campionato. Ha avuto medie di oltre 2 dribbling riusciti a partita nelle sue stagioni migliori con Brighton. Nell’ultima stagione (2024-25), pur con qualche problema fisico, ha offerto 4 assist e creato oltre 25 occasioni da gol. Nelle interviste Tariq ha raccontato che da piccolo passava molto tempo a disegnare e che ancora oggi lo trova rilassante. Oltre al disegno un’altra sua grande passione è la musica. Il classe 2000, infatti, ascolta molto la scena musicale africana e ghanese. Infine è molto legato ai cani, ha spesso condiviso foto con il suo bulldog inglese sui suoi profili social. Lamptey è l’ottavo ghanese nella storia a vestire la maglia della Fiorentina. Il primo fu Ekye , poi Salifu, Agyei, Acosty, Ashong ed i più Kevin-Prince Boateng e Duncan.