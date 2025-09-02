Lamptey il più veloce d'Europa: nel 2021 il migliore nei top-5 campionati

L'ultimo arrivo del mercato estivo in casa Fiorentina è quello relativo al laterale ghanese acquistato dal Brighton, Tariq Lamptey. Il classe 2000, che è costato 6 milioni di euro più bonus, e che ha firmato con i viola un contratto fino al 2028, ha disputato tra Chelsea e appunto Brigthon 104 gare in Premier League, collezionando 3 gol e 11 assist.

Tra le statistiche più interessanti che lo riguardano però, più che quelle relative all'ambito realizzativo, ce n'è una relativa alle qualità fisiche e di velocità del nuovo terzino della Fiorentina. Lamptey infatti, come riportato da Goal.com, nella stagione 2020/2021 è stato il giocatore più veloce dei cinque migliori campionati europei riuscendo a raggiungere i 36,6 km/h in una sfida di Premier League contro il Newcastle. Un dato che fa capire qual è la qualità migliore di questo giocatore e che in parte ci spiega perché la Fiorentina ha scelto di puntare su di lui.