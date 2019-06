LAGO, FFP e Commisso? La strada per investire...

Umberto Lago, docente dell'Università di Bologna e padre del Fair Play Finanziario ha parlato proprio di questi paletti che i proprietari di squadre di calcio si trovano ad affrontare, come ha premesso ieri Rocco Commisso, pronto a dare battaglia: "Le parole di Rocco Commisso sul FFP sono corrette perché squadre per avere certi risultati devono arrivarci con le proprie forze, altrimenti torneremmo indietro, quando il calcio perdeva tanti soldi. Un occhio chiuso come per le altre squadre? Il Psg e City in realtà hanno avuto forti multe, e multe condizionate, con limitazioni e rosa bloccata. La punizione più dura è toccata proprio a loro. Quelle escluse è perché non avevano pagato le loro multe, nonostante l'avvertimento. E' stato introdotto il volontary agreement, entrando in un regime controllato con un business plan, per pareggiare il bilancio e ammortizzare le perdite in un triennio ma finora non è stato utilizzato. Il voluntary agreement permette ad esempio a chi subentra in una vecchia proprietà di poter investire e poi rientrare in tre anni. L'arrivo di Commisso? Non può che essere visto positivamente, d'altronde tanti investitori stranieri sono entrati nel calcio italiano. Il merito è anche del fair play che ha migliorato i conti dei club italiani rendendoli più appetibili rispetto a qualche anno fa".