LAFONT, Possibile interruzione del prestito. Il Real...

Il futuro di Alban Lafont, portiere di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Nantes, potrebbe essere al Real Madrid. Secondo quanto riportato da foot-sur7.fr Zinedine Zidane vorrebbe il suo connazionale classe 2000 per affiancarlo a Courtois, con Areola che saluterebbe, e per farlo dovrà trattare proprio con i viola. Possibile che il club di Commisso riporti alla base l'estremo difensore, pagando 4 milioni di euro allo stesso Nantes per l'interruzione del prestito, per poi girarlo ai Blancos e realizzare comunque un'importante plusvalenza.