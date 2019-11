LADY CASTROVILLI, Ecco come ci siamo conosciuti

Rachele Risaliti, ex Miss Italia, parla al settimanale Diva e donna della sua nuova storia d'amore, travolgente e appassionata con Gaetano Castrovilli, astro nascente della Fiorentina: "Stiamo insieme da soli dieci giorni, ma non ho paura di pensare al futuro con lui. Lo chiamo funghetto perché è spuntato all'improvviso nella mia vita e mi ha riportato la felicità nel cuore. Con Gaetano è stato proprio un colpo di fulmine. Quello che pensi possa capitare solo in un film. A una cena a Firenze, con amici in comune... Ci siamo incontrati a settembre, poi per circa un mese e mezzo ci siamo rincorsi un pochino... Fisicamente è il mio tipo, poi l'ho conosciuto e non poteva restarmi indifferente, ma ho lasciato che fosse lui a fare il primo passo. E' un ragazzo con la testa sulle spalle, sa cosa vuol dire fare sacrifici per ottenere risultati..... E' dolce e coccoloso...”.