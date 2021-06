LADY ANTOGNONI, Se fa comodo tu sia nell'angolo...

Rita Monosilio, moglie di Giancarlo Antognoni, durante uno scambio di battute su Facebook ha risposto in maniera molto criptica, vista la situazione del marito, vicino all'addio dalla Fiorentina. Senza alcun riferimento lady Antognoni infatti risponde ad un follower: "La vita non sempre va come avresti creduto e non importa se tu sei bravo sei capace se non riesci a dimostrarlo non per tuo volere ma perché a qualcuno fa comodo che tu sia li in un angolino, ma come diceva Patrick Swayze in Dirty Dancing” Nessuno può mettere Baby in un angolo”. Dopo che si è diffusa la notizia del possibile addio dell'ex capitano al club viola, d'altronde sono tanti gli attestati di affetto verso la famiglia Antognoni.