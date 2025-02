La Top 5 dei giocatori con più presenze nella storia della Fiorentina

La storia della Fiorentina è ricca di giocatori che hanno lasciato un'impronta indelebile grazie al loro contributo in campo. I calciatori della rosa attuale vogliono ovviamente dare seguito alla credibilità degli eroi del passato, lanciando la squadra viola verso nuovi traguardi. Non a caso, consultando le quote serie a sembra che la compagine allenata da Raffaele Palladino possa diventare una delle protagoniste del rush finale del campionato.

Il peso del passato e dei calciatori con più rilevanza all’interno del club, ovviamente, in tal senso è come una stella cometa. Ma quali sono i 5 calciatori che hanno giocato più partite con la maglia della Fiorentina, in tutte le competizioni? Scopriamolo insieme.

5) Giuseppe Chiappella e Claudio Merlo – 345 presenze

Chiappella e Merlo condividono la quinta posizione in questa speciale classifica. Giuseppe Chiappella, nato nel 1924, è stato un difensore centrale che ha militato nella Fiorentina dal 1949 al 1960. Durante la sua permanenza, ha collezionato 345 presenze ufficiali con la maglia viola. Chiappella è stato una colonna portante della difesa fiorentina, contribuendo in modo significativo alla conquista del primo Scudetto nella stagione 1955-1956. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando anche la stessa Fiorentina dal 1963 al 1968. Merlo invece giocava come trequartista o centrocampista centrale e, nel medesimo numero di partite, ha segnato 29 gol, fornendo anche 5 assist.

4) Manuel Pasqual – 356 presenze

Manuel Pasqual, terzino sinistro nato nel 1982, ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2005 al 2016, totalizzando 356 presenze ufficiali. Conosciuto per la sua abilità nei cross e la spinta offensiva sulla fascia, Pasqual è stato un punto di riferimento per la squadra durante oltre un decennio. Ha contribuito al raggiungimento di importanti traguardi, tra cui la qualificazione alla Champions League nella stagione 2008-2009.

3) Kurt Hamrin – 358 presenze

L'attaccante svedese Kurt Hamrin, nato nel 1934, ha giocato per la Fiorentina dal 1958 al 1967, accumulando 358 presenze ufficiali e segnando 208 gol, che lo rendono il miglior marcatore nella storia del club. Durante la sua permanenza a Firenze, Hamrin ha contribuito alla vittoria di una Coppa delle Coppe, una Coppa Mitropa e due Coppe Italia. La sua velocità e abilità nel dribbling lo hanno reso uno degli attaccanti più temuti del suo tempo.

2) Giuseppe Brizi – 373 presenze

Giuseppe Brizi, difensore nato nel 1942, ha militato nella Fiorentina dal 1962 al 1976, totalizzando 373 presenze ufficiali. È stato una figura chiave nella difesa viola, contribuendo alla conquista del secondo scudetto nella stagione 1968-1969 e di due Coppe Italia. La sua solidità difensiva e la leadership in campo lo hanno reso un pilastro della squadra per oltre un decennio.

1) Giancarlo Antognoni – 419 presenze

Al vertice di questa classifica si trova Giancarlo Antognoni, centrocampista nato nel 1954, che ha indossato la maglia viola dal 1972 al 1987, collezionando 419 presenze ufficiali e segnando 72 gol. Conosciuto per la sua visione di gioco e tecnica sopraffina, Antognoni è considerato una leggenda del calcio italiano. Ha vinto una Coppa Italia con la Fiorentina nella stagione 1974-1975 e ha rappresentato l'Italia in 73 occasioni, partecipando alla vittoriosa campagna del Mondiale 1982.