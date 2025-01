ANTOGNONI A FV, Con Agroppi 3 vicende importanti

Fonte: Luciana Magistrato

La storica bandiera viola, oggi dirigente federale e accompagnatore della Nazionale Under 21, Giancarlo Antognoni, è intervenuto a FirenzeViola.it per esprimere un ricordo su Aldo Agroppi, scomparso oggi nella 'sua' Piombino all'età di 80 anni. "Con Aldo ho avuto tre vicende importanti della mia carriera calcistica - ha detto l'Unico 10 - la prima volta ci trovammo da avversari: io nella Fiorentina e lui nel Toro. Spesso era lui a marcarmi e ci siamo trovati diverse volte in campo in quel periodo. Poi l'ho avuto come allenatore nella stagione 85/86, un anno che anche per me fu travagliato perché avevo subito una frattura alla gamba e con lui ci furono una serie di incomprensioni che però si risolsero nel migliore dei modi.

Tra l'altro in quell'anno arrivammo quarti grazie ad un mio gol di testa contro l'Udinese e ottenemmo la qualificazione in Coppa Uefa. Infine l'ho avuto come allenatore quando iniziai la mia avventura da dirigente nel 92/93: un campionato disgraziato per la Fiorentina. Ci sentivamo spesso e mi dispiace molto per la sua scomparsa. Domani andrò sicuramente a trovarlo".