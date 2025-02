La sindaca Funaro: "Kean, Firenze è con te e contro il razzismo"

Anche Firenze sta dalla parte di Moise Kean, centravanti della Fiorentina vittima di alcuni insulti razzisti sui social dopo Inter-Fiorentina. Nella tarda mattinata infatti la sindaca di città Sara Funaro si è espressa in merito: "Davanti al razzismo non si può e non si deve mai tacere. L'odio e la discriminazione non sono tollerabili. Caro Moise, Firenze è con te!" ha scritto sul proprio profilo X la prima cittadina di Firenze.

Ricordiamo che Kean fu vittima di offese razziste anche in un altro episodio: nell'aprile 2019, durante un Cagliari-Juventus, l'allora attaccante dei bianconeri fu beccato dal pubblico rossoblù che gli riservò ululati razzisti e altri gesti deplorevoli. In quel caso la società sarda fu multata per quanto accaduto all'interno del proprio stadio.